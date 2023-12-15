Жители Карелии незаконно хранили мины, снаряды и авиабомбу

Жители Карелии добровольно сдали 384 единицы оружия и боеприпасов, а также взрывчатые вещества, которые у них незаконно хранились.
Жители Карелии добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которые у них незаконно хранились. Об этом сообщили в республиканском Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
В ведомстве также рассказали, что Госкомитет Карелии материально стимулирует граждан, которые добровольной сдали незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
На эти цели правительство республики в текущем году выделило 200 тысяч рублей.
Так, с начала года население Карелии сдало 189 гранат, 95 снарядов, 84 мины, 1 авиабомбу, 3 ружья, 12 патронов, 7 взрывчатых веществ.
В следующем году граждан, желающих добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, продолжат материально стимулировать.
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