Жители Карелии незаконно хранили мины, снаряды и авиабомбу

Жители Карелии добровольно сдали 384 единицы оружия и боеприпасов, а также взрывчатые вещества, которые у них незаконно хранились.

Жители Карелии добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которые у них незаконно хранились. Об этом сообщили в республиканском Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.



В ведомстве также рассказали, что Госкомитет Карелии материально стимулирует граждан, которые добровольной сдали незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

На эти цели правительство республики в текущем году выделило 200 тысяч рублей.



Так, с начала года население Карелии сдало 189 гранат, 95 снарядов, 84 мины, 1 авиабомбу, 3 ружья, 12 патронов, 7 взрывчатых веществ.

В следующем году граждан, желающих добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, продолжат материально стимулировать.