Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов Петрозаводск–Москва

Самолеты из Петрозаводска в Москву будут лететь два раза в неделю, сообщает Минтранс Карелии.

Согласно представленному расписанию полетов авиакомпании «Победа» до 25 апреля рейсы по маршруту Петрозаводск–Москва будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Информация об изменениях в расписании размещается на официальном сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, авиакомпания «Победа» с 1 апреля переводит рейсы Петрозаводск–Москва в аэропорт Шереметьево.