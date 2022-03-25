Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов Петрозаводск–Москва

Самолеты из Петрозаводска в Москву будут лететь два раза в неделю, сообщает Минтранс Карелии.
Согласно представленному расписанию полетов авиакомпании «Победа» до 25 апреля рейсы по маршруту Петрозаводск–Москва будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.
Информация об изменениях в расписании размещается на официальном сайте авиакомпании.
Ранее сообщалось, авиакомпания «Победа» с 1 апреля переводит рейсы Петрозаводск–Москва в аэропорт Шереметьево.
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