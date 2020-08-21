Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Юный автомобилист в Петрозаводске сбил насмерть 82-летнюю женщину 5
Сегодня 09:41
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Сегодня 11:27
ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений
Сегодня 12:35
Свыше 30 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии 2
Сегодня 08:53
Единый пакет "северных льгот" готовится для населения Арктической зоны, в том числе, в Карелии
Сегодня 10:26

Авиакомпании почти вдвое снизили цены на билеты по России

Новости. Общество
20:40, 21 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Крупнейшие российские авиакомпании заметно снизили цены на внутренние перелеты.

Издание "Ведомости" сравнило стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов РФ с наибольшим трафиком и пришло к выводу, что сейчас билеты стоят на десятки процентов дешевле, чем стоили в начале лета, пишет ТАСС.

Так, перевозчик S7 Airlines вдвое снизил цены на перелеты в Уфу, на 40% для перелетов в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, билеты в остальные города дешевели на 10-35%. Национальный перевозчик "Аэрофлот" снизил цены на 40% в направлении Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара, на 30% в сторону Самары, Перми и Иркутска, падение цен по другим направлениям не превышало 20%. Лоукостер "Победа", по сообщению пресс-службы, продавал свои билеты в два-три раза дешевле аналогичного периода прошлого года.

Снижение цен происходит несмотря на постепенное восстановление авиатрафика внутри России с начала лета, хотя в апреле и мае перевозки сокращались до 87%.

"Глубина бронирования по всем направлениям сейчас сильно сократилась. <…> Серьезные ограничения на международные авиаперелеты сохраняются, поэтому российские авиакомпании вынуждены переориентироваться на внутренние направления, где наблюдается избыток емкостей и, как следствие, ценовой демпинг", – отметил руководитель московского офиса Bain&Company Юрий Спекторов.

Помимо запретов на перелеты из-за пандемии издание отмечает общее падение платежеспособного спроса у населения, отмену бизнес-командировок и, как следствие, невозможность быстрого восстановления рынка.
 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
Сегодня 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Сегодня 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»