Авиакомпании временно отменяют рейсы из России в Арабские Эмираты

Из-за конфликта Израиля и Ирана несколько компаний приостановили рейсы между Россией и ОАЭ.

Несколько авиакомпаний из ОАЭ временно приостановили рейсы между Эмиратами и Россией, сообщили в Росавиации. Причиной стал конфликт между Израилем и Ираном, из-за чего перелеты на Ближнем Востоке стали небезопасны

Рейсы в/из России и ряд других стран приостановили компании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi.

Emirates и Etihad Airways рейсы не отменяли. Авиакомпания flydubai начала восстанавливать полетную программу в Россию.

Как отметили в Росавиации, все 5 российских авиакомпаний продолжают выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно.

При этом из-за закрытия воздушного пространства Ирана маршруты стали длиннее, поскольку проходят через воздушное пространство Египта, Омана или Пакистана.