Авиакомпания «Азимут» запускает рейсы из Москвы в Петрозаводск

С 24 июля авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Москвы в Петрозаводск.
По данным Минтранса Карелии, стартовала продажа билетов на рейсы по данному маршруту.
Перелёты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам, с вылетом из аэропорта Внуково.
Из Внуково самолет будет вылетать в 08:25, прибывать в Петрозаводск в 10:15. Вылет в обратную сторону будет в 11:15, посадка во Внуково - в 13:00.
Сейчас прямые рейсы в Петрозаводск из московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» выполняет авиакомпания «Северсталь».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание