Авиакомпания «Азимут» запускает рейсы из Москвы в Петрозаводск

С 24 июля авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Москвы в Петрозаводск.

По данным Минтранса Карелии, стартовала продажа билетов на рейсы по данному маршруту.

Перелёты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам, с вылетом из аэропорта Внуково.

Из Внуково самолет будет вылетать в 08:25, прибывать в Петрозаводск в 10:15. Вылет в обратную сторону будет в 11:15, посадка во Внуково - в 13:00.

Сейчас прямые рейсы в Петрозаводск из московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» выполняет авиакомпания «Северсталь».