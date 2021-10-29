Авиакомпания назвала свой самолет в честь Петрозаводска

Авиакомпания «Россия», продолжая традицию присвоения воздушным судам имен российских городов, назвала самолет с бортовым номером RA-89017 в честь Петрозаводска.

По сообщению пресс-службы АО «Авиакомпания «Россия», лайнер, названный в сть столицы Карелии, имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 — в экономическом. Он приступил к полетам по маршрутной сети авиакомпании из Москвы. Первыми его рейсами стали полеты из Шереметьево в Оренбург, Махачкалу, Санкт-Петербург, Мурманск и Магнитогорск.

Как отметили в авиакомпании, «Россия» вносит свой вклад в популяризацию внутреннего туризма и знакомит пассажиров с нашей необъятной страной. Самолеты перевозчика объединяют жителей разных городов. Сейчас они выполняют рейсы из Москвы по 30 внутрироссийским и международным направлениями, а из Санкт-Петербурга по девяти российским и семи международным маршрутам. Региональные самолеты нового поколения Superjet 100 авиакомпании «Россия» обладают оптимальной дальностью полета и вместимостью салона.

Имя на фюзеляже «Петрозаводск» обратит внимание пассажиров на прекрасную Карелию - таежный край с чудесной северной природой и уникальными архитектурными достопримечательностями. Это поможет заинтересовать путешественников не только из нашей страны, но и различных уголков мира.

«Карелия всегда славилась своей уникальной природой и гостеприимством. Безусловно, появление воздушного судна с именем Петрозаводск станет еще одним поводом напомнить жителям нашей большой страны о маленькой уютной республике, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - Добавлю, что мы всегда уделяли особое внимание развитию туристической инфраструктуры. Так, в прошлом году мы открыли новый аэропорт в Петрозаводске. Поэтому теперь авиапассажиров, прибывающих в Карелию, встречает современный комфортный комплекс».

Подтверждая статус крупнейшего эксплуатанта Superjet 100, авиакомпания «Россия» продолжает пополнять парк новыми воздушными судами. Согласно утвержденным планам развития авиакомпании «Россия» к концу 2021 года флот перевозчика будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, к концу 2022 года их количество достигнет 87 единиц.