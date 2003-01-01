Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

Теперь на борт можно брать ноутбук, сняты ограничения по весу ручной клади, увеличены допустимые размеры пакетов из duty free. Эти изменения произошли после решения Щербинского суда Москвы, который в июне признал прежние нормы авиакомпании незаконными.

«Победа» с 9 сентября 2025 года изменила правила провоза ручной клади. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Пассажирам разрешили провозить ручную кладь без ограничений по весу. Габариты одного места ручной клади увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см.

Также к списку вещей, которые можно брать в салон сверх ручной клади, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Размер пакета с товарами из duty free увеличен с 10×10×5 см до 24×32×10 см. При этом пакет должен быть запечатанным.

Остаются прежними основные правила провоза ручной клади — пассажиры могут взять с собой в салон любые вещи, которые помещаются в калибратор размером 36×30×27 см. Крышка калибратора должна закрываться без дополнительного давления.

Генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук пояснил, что размеры калибратора рекомендованы производителем самолетов.

— Размеры калибратора рекомендованы производителем самолетов Boeing Габариты провоза основной ручной клади рекомендованы производителем наших воздушных судов — компанией Boeing — и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на число пассажирских кресел. Это позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов — 95%, а на многих направлениях — 100%, — пояснил Тыщук.

Он также отметил, что около 70% клиентов «Победы» летают только с ручной кладью, и новые правила сохраняют принципы лоукост-модели, что позволяет поддерживать низкие цены на билеты.