Авиакомпания "Победа" на месяц отменила все рейсы из Петрозаводска, сообщают пассажиры

Житель Петрозаводска, купивший билеты на рейс "Петрозаводск-Москва", получил от авиакомпании "Победа" уведомление о временной отмене полетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин – обладатель билета на самолет авиакомпании "Победа" и сообщил, что сегодня ему пришло уведомление от компании "Победа" с информацией об отмене рейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

"Информируем Вас, что в связи с уведомлением аэропорта Петрозаводска о закрытии для приема и выпуска любых воздушных судов, связанного с ремонтом взлётно-посадочной полосы, все рейсы DP281 и DP282 по направлению Москва (Внуково) - Петрозаводск - Москва (Внуково) в период с 01 октября 2019 года по 06 ноября 2019 года отменяются", – написано в сообщении.

На данный момент ни в Минтрансе Карелии, ни в аэропорту Петрозаводск сложившуюся ситуацию не прокомментировали.

Ранее Минтранс Карелии заверял, что угрозы срыва авиасообщения в сезон отпусков не будет.