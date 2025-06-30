Авиакомпанию из Финляндии признали худшей в Европе

Компания Finnair была названа худшим авиаперевозчиком в 2025 году.

Авиакомпания из Финляндии Finnair была признана худшей в 2025 году среди европейских перевозчиков. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сайт Flightright.

Финская авиакомпания набрала 2,48 звезды. На втором с конца месте с результатом 2.52 звёзды оказался испанский лоукостер Vueling Airlines, на третьем - ирландская бюджетная компания Ryanair с индексом в 2,58 звезды. В топ-10 попал также турецкий перевозчик Turkish Airlines.

Авиакомпании оценивались по категориям надежности, практики выплаты компенсаций и удовлетворенности клиентов.