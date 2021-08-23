Реклама
ЦИК Карелии подготовила единую информацию о кандидатах в Госдуму
Сегодня 12:34
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56

Авиалесоохрана Карелии простилась с парашютистом-видеооператором (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:47, 26 Августа 2021
фото: кадр из видео © Федеральное агентство лесного хозяйства

Новости партнеров

Ушел из жизни старший инструктор Северо-Западной базы авиационной охраны лесов Валерий Коротков, снимавший пожары по всей стране.

Вчера, 25 августа, на 65-м году ушел из жизни Валерий Коротков. Валерий Александрович посвятил 30 лет своей жизни охране лесов от пожаров. И был одним из главных фото-видео операторов Авиалесоохраны РФ, пишут в паблике «Авиалесоохрана Карелии».

После службы в воздушно-десантных войсках Валерий Коротков пришел на работу в Северо-Западную базу авиационной охраны лесов. Прошел путь от парашютиста-пожарного до старшего инструктора парашютно-десантной пожарной службы. В числе первых осваивал новую парашютно-десантную и лесопожарную технику. За период работы совершил более 2000 прыжков с парашютом.  Был в первых рядах по обмену специалистами в области охраны лесов от пожаров между Россией и С. А. Одним из первых прикрепил на шлем фото и видеокамеру, внедрил воздушную съемку в подготовку парашютистов-пожарных, производил съемку с крыла самолета с помощью струбцины.

Для Валерия фотографии были именно художеством, творчеством, искусством, которые сделаны в сложнейших условиях — с риском для жизни и аппаратуры. Они очень драматичны, насыщены эмоционально. Но надо учесть, что Валерий хорошо знал технику безопасности, поэтому он и смог снимать в таких экстремальных ситуациях, как тушение лесных пожаров.

С фотоаппаратом Валерий прошел практически все бескрайние лесные просторы и побывал в самых отдалённых уголках нашей страны — от Баренцева моря до Японского, став уникальным документалистом работы летчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Отснял километры фото и видеопленок. Был по истине «летописцем» авиационной охраны лесов, отмечают на сайте Авиалесооохраны РФ.

Коллектив Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-08-26 14:27:49
Пожары закончились , а зарплату работникам авиалесоохраны так и не подняли . опять кинули (((((((((((((( :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»