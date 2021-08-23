Авиалесоохрана Карелии простилась с парашютистом-видеооператором (ВИДЕО)

Ушел из жизни старший инструктор Северо-Западной базы авиационной охраны лесов Валерий Коротков, снимавший пожары по всей стране.

Вчера, 25 августа, на 65-м году ушел из жизни Валерий Коротков. Валерий Александрович посвятил 30 лет своей жизни охране лесов от пожаров. И был одним из главных фото-видео операторов Авиалесоохраны РФ, пишут в паблике «Авиалесоохрана Карелии».

После службы в воздушно-десантных войсках Валерий Коротков пришел на работу в Северо-Западную базу авиационной охраны лесов. Прошел путь от парашютиста-пожарного до старшего инструктора парашютно-десантной пожарной службы. В числе первых осваивал новую парашютно-десантную и лесопожарную технику. За период работы совершил более 2000 прыжков с парашютом. Был в первых рядах по обмену специалистами в области охраны лесов от пожаров между Россией и С. А. Одним из первых прикрепил на шлем фото и видеокамеру, внедрил воздушную съемку в подготовку парашютистов-пожарных, производил съемку с крыла самолета с помощью струбцины.

Для Валерия фотографии были именно художеством, творчеством, искусством, которые сделаны в сложнейших условиях — с риском для жизни и аппаратуры. Они очень драматичны, насыщены эмоционально. Но надо учесть, что Валерий хорошо знал технику безопасности, поэтому он и смог снимать в таких экстремальных ситуациях, как тушение лесных пожаров.

С фотоаппаратом Валерий прошел практически все бескрайние лесные просторы и побывал в самых отдалённых уголках нашей страны — от Баренцева моря до Японского, став уникальным документалистом работы летчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Отснял километры фото и видеопленок. Был по истине «летописцем» авиационной охраны лесов, отмечают на сайте Авиалесооохраны РФ.

Коллектив Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Александровича.