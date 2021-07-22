«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 456 гектаров

В карельских лесах остаются действующими 22 пожара.

В лесах Карелии зарегистрировано 22 пожара, а их площадь за сутки выросла до 11 456 гектаров. Такие данные сообщила утром 27 июля федеральная «Авиалесоохрана». Напомним, накануне в лесах республики также действовали 22 пожара, а их площадь составляла 11 343 гектара.

В тушении огня в карельской тайге задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей. Кроме того, в борьбе с лесными пожарами в республике привлечены силы МЧС, активно участвуют местные жители и добровольцы из других регионов.