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«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров

Новости. Происшествия
09:47, 28 Июля 2021
фото: правительство Карелии

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Утренняя сводка федеральной «Авиалесоохраны» свидетельствует об ухудшении лесопожарной обстановки в Карелии. Если накануне в республике действовало 22 лесных пожара на общей площади 11 456 гектаров, то к началу 28 июля их количество выросло до 29, а площадь – до 15 383 гектаров.

В тушении огня в карельской тайге задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей. Кроме того, в борьбе с лесными пожарами в республике привлечены силы МЧС, активно участвуют местные жители и добровольцы из других регионов.  

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Комментарии

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Valentina Vonti
2021-07-28 11:22:02
Чем больше сгорит леса в республике ,тем больше спишут денег на тушение пожаров.
Вася
2021-07-28 10:59:48
Скорость исчезновения русских с лица земли поражает и восхищает самых отпетых русофобов в Вашингтоне и Лондоне. Новая стратегия в отнощении России упрощена предельно: перекрыть периметр и просто подождать.
Вася
2021-07-28 10:58:22
Да, сегодня потенциал России, бездарно растраченный, равен нулю.
Вася
2021-07-28 10:31:02
,так- морковка.кончилось тем,что морковка подорожала
Off
2021-07-28 10:27:15
Всем чиновников нужно гнать в церковь. Замаливать грехи и просить о дожде...
Беня
2021-07-28 11:06:50
Off, правильный управленец должен использовать диверсифицированный подход: консерваторов и чиновников - в церковь на крестный ход, либералов и оппозиционеров приставить к шаманам-дождетворцам и пусть камлают на дождик :) :) :)
Посмотрим кем Небо не побрезгует :)
Off
2021-07-28 11:21:39
Беня, так вы последнего шамана в дурку закрыли. Теперь не будет дождя. :) а ты , смотрю , себя к консерваторам относишь? Смешной.
Дотошный
2021-07-28 10:24:06
Отчёты идут! Наказания не будет!
Тимофей
2021-07-28 10:10:52
Столько времени прошло , а результатов нет . Количество пожаров только увеличилось . Что же это власть такая, если деятельность у неё резко-отрицательная и вредная для региона .
Leopol'd
2021-07-28 10:51:03
Тимофей, это приставы и силовики. Они отлично умеют отбирать и наказывать. Вести хозяйственную деятельность нужны специалисты. Но их стараются не брать, т.к. сразу будет видна непрофессиональность руководства.
Гость
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