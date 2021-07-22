«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Утренняя сводка федеральной «Авиалесоохраны» свидетельствует об ухудшении лесопожарной обстановки в Карелии. Если накануне в республике действовало 22 лесных пожара на общей площади 11 456 гектаров, то к началу 28 июля их количество выросло до 29, а площадь – до 15 383 гектаров.

В тушении огня в карельской тайге задействованы лесопожарные подразделения Рослесхоза, Мурманской и Архангельской областей. Кроме того, в борьбе с лесными пожарами в республике привлечены силы МЧС, активно участвуют местные жители и добровольцы из других регионов.