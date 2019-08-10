Авиалесоохрана предупредила о высокой пожарной опасности в лесах Карелии на выходных

В отдельных регионах уровень опасности оценивается как чрезвычайный.

Высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется 10-11 августа в Сибирском федеральном округе (СФО) и ряде регионов других федеральных округов. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авиалесоохраны".

"На территории Сибирского федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Северо-Западного федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах ожидается в Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов высокий класс пожарной опасности ожидается в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне, Ставропольском крае, Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.