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Авиалесоохрана России направила сотрудников на тушение пожаров в Карелии

Новости. Происшествия
12:50, 31 Июля 2025
фото: © Рослесхоз

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Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сибири и Дальнего Востока. Высокий класс пожарной опасности действует на Северо-Западе страны.

Дополнительные силы Федеральной Авиалесоохраны направлены на территорию Республик Карелия, Тыва и Саха (Якутия), сообщили в Рослесхозе.

— Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сибири и Дальнего Востока. Высокий класс пожарной опасности действует на Северо-Западе страны. В целях стабилизации ситуации и предотвращения возникновения новых угроз продолжаем наращивать силы и средства для тушения лесных пожаров в регионах. При наличии ресурсной облачности в наиболее горимых районах проводятся работы по искусственному вызыванию осадков, — отметил замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Дополнительные силы направлены в Республику Карелия — 24 человека, Республику Тыва — 90 человек, Республику Саха (Якутия) — 72 человека. Также в Республике Тыва запланирована работа самолета-зондировщика по искусственному вызыванию осадков.

Как сообщил глава Карелии,  завтра, 1 августа, в республику прибывает группа десантников-пожарных из Марий-Эл.

— Направляем их в Пудожский район, где очаги возгорания находятся в труднодоступных местах. На сегодняшний день мы ликвидировали пожар в Муезерском районе на площади 102 га, в Лоухском — на площади 14 га, и Костомукшском округе на площади 0,03 га. Действующими остаются 21 лесной пожар, 8 из них — локализованы. Самые крупные — в Лоухском районе (208 га) и в Муезерском (187 га, 113 га и 244 га).

В большинстве случаев причиной возгораний стали сухие грозы. Однако есть случаи, когда к пожару привела беспечность и нарушения правил пожарной безопасности жителями. Виновные будут установлены и понесут наказание, — уточнил Артур Парфенчиков.

Всего за прошедшие сутки в России на землях лесного фонда ликвидировано 59 лесных пожаров на площади 1,1 тысяч га. Продолжаются работы по тушению 110 лесных пожаров на площади 22,9 тысяч га. Из них локализовано 23 возгорания площадью 4,3 тысяч га. В тушении лесных пожаров задействовано 1 804 человека, 210 единиц спецтехники, 2 воздушных судна.

Напомним, накануне, 30 июля, глава региона подписал указ о введении режима ЧС в лесах. 

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