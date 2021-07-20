«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии превысила 7 тысяч гектаров

В борьбе с огнем в республике задействованы лесные пожарные из соседних регионов.

К началу 21 июля в Карелии было зарегистрировано 35 лесных пожаров, а пройденная огнем площадь достигла 7 тысяч 281 гектара. Такие данные сообщила сегодня утром федеральная «Авиалесоохрана».

В борьбе с огнем в республике задействованы лесные пожарные из соседних регионов. В Карелии находятся 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» и 10 работников ПДПС ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Кроме того, в ликвидации лесных пожаров участвуют подразделения МЧС и добровольцы из числа местных жителей.