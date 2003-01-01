Авиамаршрут из Петрозаводска в Махачкалу стал одним из самых популярным у жителей Карелии

Более 1400 пассажиров воспользовались новым авиамаршрутом Петрозаводск — Махачкала с момента его открытия в августе 2025 года.
Новый авиамаршрут Петрозаводск — Махачкала стал одним из самых востребованных направлений у жителей Карелии. За время работы рейса им уже воспользовались более 1400 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
После реконструкции международного аэропорта Петрозаводск пассажиропоток продолжает расти. Из столицы Карелии сейчас можно улететь в Москву, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи и Казань. Рейсы в Махачкалу выполняет Авиапредприятие «Северсталь» при поддержке федеральных субсидий.
В планах развития авиасообщения — открытие рейсов в Минск и другие международные направления. Аэропорт Петрозаводска обладает значительным потенциалом для организации международных перевозок.
