О составляющих надежности

Почему самолеты считаются одним из самых безопасных видов транспорта?

Отправляясь в путешествие, мы заботимся о том, чтобы ничего не забыть, тщательно проверяем, взяли ли паспорт, деньги, необходимую одежду. И часто не вспоминаем о том, что наши личные вещи могут стать предметом досмотра. Особенно тщательно проверяют пассажиров и багаж в аэропортах.

Железнодорожные вокзалы в последние годы тоже оборудовали рамками с металлоискателями. Но, если в крупных городах они установлены повсеместно, то на небольших станциях досмотр багажа, увы, процедура не столь тщательная. К тому же, когда человек проходит через рамку металлоискателя, прибор срабатывает практически всегда: на каждом из нас есть ремень, часы, обувь с супинаторами или что-то еще, способное вызвать реакцию датчика. Из-за этого на вокзалах нас персонально досматривают крайне редко.

В аэропорту такое представить сложно, ведь там несколько уровней контроля. При входе в пассажирский терминал аэропортов необходимо пройти так называемый входной контроль, который является обязательным для всех. Процедуру досмотра пассажиров и их ручной клади проводят сотрудники службы безопасности аэропорта с помощью стационарных и портативных металлоискателей. Кроме этого, используют рентгенотелевизионные интроскопы и газоанализаторы. Из-за тщательного досмотра в пиковые часы могут возникать очереди. Потому выезд в аэропорт необходимо осуществлять заранее - это позволит без спешки и комфортно пройти досмотр.

Затем каждый вылетающий пассажир обязан пройти досмотр непосредственно перед посадкой на борт лайнера. Проводит досмотр служба безопасности совместно с полицейскими. Прежде всего, необходимо предоставить сотрудникам аэропорта верхнюю одежду, кошельки, ремни, все содержимое карманов и ручную кладь. Все вещи проходят рентгенотелевизионный досмотр, а сами пассажиры проходят через рамку металлодетектора. Досмотр проводится на всех международных и внутренних рейсах, независимо от собственника авиалайнера.

Эти меры безопасности могут доставлять нам определенные неудобства, но мы понимаем, что такому же досмотру подвержены все пассажиры самолета. А вот в поезд или междугородний автобус может попасть кто угодно, лишь бы билеты были куплены по паспорту.

Досмотр – это только один из доводов в пользу безопасности авиатранспорта. Самолет считается одним из самых надежных видов транспорта. По статистике, в аварию на машине попасть больше шансов, чем на самолете. Реальная вероятность пассажира стать жертвой авиакатастрофы составляет 1 к 8 миллионам. Даже если летать ежедневно, потребуется 21 тысяча лет для того, чтобы погибнуть в результате авиакатастрофы. Для сравнения: шанс получить тяжелую травму, просто прогуливаясь пешком, значительно более высокий: 1 к 1 749.

Чтобы избежать неприятностей, нужно выбирать максимально известные и надежные авиакомпании. Старайтесь летать на самолетах, чей возраст не превышает 7 лет. Конечно, есть и более старые надежные самолеты, однако, судя по статистике, молодые самолеты известных авиакомпаний реже попадают в нестандартные ситуации.

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