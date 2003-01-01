Авиарейс из Москвы совершил посадку в Петрозаводске после улучшения погоды

Самолёт, который ранее не смог приземлиться из-за сильного ветра, прибыл в столицу Карелии.

Рейс 253 «Москва — Петрозаводск» приземлился в столице Карелии, сообщили в региональном Минтрансе.

— В связи с улучшением метеоусловий в 16:53 самолёт вылетел из Череповца в аэропорт «Петрозаводск» и в 17:34 совершил посадку. На борту находилось 47 человек, — отметили там.

Завершив обслуживание пассажиров, в 18:13 это же воздушное судно отправилось из Петрозаводска в Москву, а в 19:40 совершило посадку в аэропорту «Домодедово», говорится на сайте столичной авиагавани.

Напомним, сегодня днём самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Петрозаводск, не смог приземлиться в главном аэропорту Карелии из-за сильного ветра. Покружившись, воздушное судно улетело в Череповец.