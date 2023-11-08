Авиарейсы из Петрозаводска в Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды и Сочи станут круглогодичными

С начала года аэропорт «Петрозаводск» обслужил более 86 тысяч пассажиров.

С начала года аэропорт «Петрозаводск» обслужил более 86 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе главы республики Карелия 9 ноября.

За десять месяцев зарегистрировали 884 рейса.

На сегодняшний день самыми популярными направлениями оказались Екатеринбург, Казань, Москва, Калининград, Сочи и Минеральные Воды. Все рейсы пользуются высоким спросом, отметили в источнике.

По итогам отбора на 2024 год Росавиация поддержала субсидирование организации авиапредприятием «Северсталь» перевозок по маршрутам из Петрозаводска в Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Сочи. Как подчеркнули в источнике, эти рейсы продолжатся в январе 2024 года и станут круглогодичными.