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Авиарейсы из Петрозаводска в Калининград возобновятся в середине июля

Новости. Общество
16:38, 27 Июня 2022
фото: © Минтранс Республики Карелия / ВК

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Минтранс Карелии нашел замену авиаперевозчику, отказавшемуся обслуживать рейсы Петрозаводск-Калининград.

Об этом сообщили в министерстве.

«В связи с тем, что одной из авиакомпаний было принято решение о невыполнении в текущем году рейсов по маршруту Петрозаводск — Калининград, были достигнуты договорённости о выполнении таких перелётов с ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Рейсы по маршруту Петрозаводск — Калининград будут выполняться по вторникам начиная с 12 июля», — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать с июля по декабрь один раз в неделю.

Кроме того, ООО «Авиапредприятие «Северсталь» в июле–августе будет обслуживать рейсы Петрозаводск — Сочи с частотой один раз в неделю.

С 2022 года эти маршруты субсидируются из федерального и регионального бюджетов.

 

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