Авиарейсы из Петрозаводска в Калининград возобновятся в середине июля

Минтранс Карелии нашел замену авиаперевозчику, отказавшемуся обслуживать рейсы Петрозаводск-Калининград.

Об этом сообщили в министерстве.

«В связи с тем, что одной из авиакомпаний было принято решение о невыполнении в текущем году рейсов по маршруту Петрозаводск — Калининград, были достигнуты договорённости о выполнении таких перелётов с ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Рейсы по маршруту Петрозаводск — Калининград будут выполняться по вторникам начиная с 12 июля», — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать с июля по декабрь один раз в неделю.



Кроме того, ООО «Авиапредприятие «Северсталь» в июле–августе будет обслуживать рейсы Петрозаводск — Сочи с частотой один раз в неделю.

С 2022 года эти маршруты субсидируются из федерального и регионального бюджетов.