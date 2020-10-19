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Авиарейсы между Петрозаводском и Москвой станут ежедневными

Новости. Общество
10:54, 20 Октября 2020
фото: gov.karelia.ru
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Дополнительные полеты с 26 декабря будут выполнять лайнеры авиакомпании "S7 Airlines", сообщили в Минтрансе Карелии.

Рейсы, которые выполнят самолеты "Embraer-170", рассчитанные на перевозку 78 пассажиров, будут осуществляться четырежды в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземляется в Москве в 16:35. Авиабилеты на рейсы "S7 Airlines" можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, и во всех офисах продаж.

При этом авиакомпания "Победа" также продолжит перевозки пассажиров по авиамаршруту "Москва – Петрозаводск" на воздушных судах "Boing – 737" четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По воскресеньям вылет из Внуково в 10:00, прилет в аэропорт Петрозаводска в 11:45. Обратный рейс вылетает в 12:15 и приземляется в Москве в 13:50.

Таким образом, с 26 декабря столицы России и Карелии будут связаны ежедневными авиарейсами.

На сайте правительства Карелии проводят опрос по авиарейсам, которые интересны жителям республики. Так, в следующем году рассматривается возможность организации новых авиарейсов: в Казань, Минеральные Воды, Минск и Хельсинки. Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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кир
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