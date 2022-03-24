Авиарейсы Петрозаводск–Москва переводятся в другой аэропорт

Авиакомпания «Победа» с 1 апреля переводит рейсы Петрозаводск–Москва в аэропорт Шереметьево.
Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.
Сейчас самолеты из Петрозаводска принимают во Внуково.
Кроме смены аэропорта, планируются изменения в графике движения. С мая до конца октября «Победа» планирует выполнять полеты ежедневно.
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