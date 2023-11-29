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Авиасообщение между Карелией и Екатеринбургом продлевается на следующий год

Новости. Общество
13:00, 01 Декабря 2023
фото: © chevanon / Freepik

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Новое направление позволило наладить плодотворное сотрудничество в сфере туризма.

Прямо сейчас туроператоры Карелии находятся с визитом в Екатеринбурге, знакомятся с историей и культурой Урала и, конечно, презентуют потенциал нашего края. В марте 2023 года перед открытием авиасообщения туроператоры Екатеринбурга приезжали в Карелию.

В результате сотрудничества двух регионов загрузка рейсов в летний период была почти 100%, поэтому принято решение о продлении рейсов на 2024 год.

Мы рады, что Карелия становится доступна для жителей далеких регионов - это родственные связи, бизнес-партнерство и, конечно, туризм. Прямо сейчас турбизнес двух регионов совместно формирует туристические программы на 2024 год, придумывает, чем удивить гостей, как организовать для них лучший отдых, – отметил Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев.

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