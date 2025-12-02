Авиасообщение между Петрозаводском и Сенной Губой не могут запустить из-за поломок вертолета

Вопрос возобновления рейсов из Петрозаводска в Сенную Губу и обратно все еще не решен. Рассматривается возможность разовых полетов на праздники.

Запустить авиарейсы с Петрозаводска в Сенную Губу не получается из-за отсутствия необходимых запчастей для ремонта «социального» вертолёта. Об этом сообщили в паблике «Заонежская сторона».

— Другие имеющиеся в Карелии воздушные суда для осуществления регулярных пассажирских перевозок не предусмотрены. Однако в виде исключения сейчас рассматривается возможность организации нескольких рейсов вертолёта в Сенную Губу, пока не будут налажены социальные перевозки на судне на воздушной подушке через Онежское озеро. Такой вопрос сейчас находится в проработке у Минтранса Карелии, — говорится в сообщении.

Предлагается выполнить один рейс в конце декабря этого года и один рейс в январе следующего года. Предполагаемые даты рейсов: 31 декабря 2025 года и 10 января 2026 года. Это пока лишь план. Если наберется большое количество желающих, рейсы будут организованы.

Напомним, ранне Минтрас сообщал, что запуск судна на воздушной подушке возможен после формирования устойчивого ледяного покрова. В случае продолжительного ледостава до конца ноября будет организован временный рейс вертолетом, задействованным на других авиационных работах.