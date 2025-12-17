Авиасообщение между Петрозаводском и Сенной Губой наладят в новогодние праздники

Жителям Карелии рассказали о стоимости билетов на рейсы «социального» вертолёта.
31 декабря 2025 года и 10 января 2026 года вертолёт Ми-8 выполнит социальные рейсы из Петрозаводска в Сенную Губу (Медвежьегорский район) и обратно, сообщили в группе аэропорта «Петрозаводск».
Вертолёт отправится из столицы Карелии в 11:00, а в Сенную Губу прибудет в 11:40. Через 10 минут, в 11:50, аппарат вновь взлетит ввысь и вернётся в Петрозаводск в 12:30.
Стоимость пассажирского билета составит 1190 рублей. Забронировать место на борту судна можно уже сейчас в Карельском агентстве воздушных сообщений, позвонив по телефонам: 78-30-78, +7 (911) 407-87-87.
— Прибывайте в аэропорт Петрозаводск за 1,5 часа до вылета, на остров — за 30 мин до вылета, — предупредили в группе авиагавани.
Ранее сообщалось, что запуск регулярных авиарейсов из Петрозаводска в Сенную Губу стал невозможен из-за отсутствия необходимых запчастей для ремонта «социального» вертолёта.