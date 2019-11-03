Авиасообщение с Карелией возобновлено

Специалисты досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома в Бесовце.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома Петрозаводск в Бесовце. Первый самолет совершил на нее посадку в пятницу, 1 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома, что позволило возобновить регулярные авиарейсы в Карелию", – отметили в Минобороны.

Во время реконструкции специалисты построили разворотные карманы на концевых участках полосы с обоих курсов посадки. Это позволит принимать воздушные суда любых типов.

Напомним, 1 октября была приостановка работа аэропорта из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.