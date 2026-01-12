Авито: LADA 2114 Samara стала самым подешевевшим автомобилем в Карелии

Средняя цена подержанного автомобиля в Карелии в 2025 году составила 520 тысяч рублей, что на 4,6% ниже показателей 2024 года.

Снижение затронуло широкий спектр моделей — от бюджетных до премиальных. По сообщению Авито Авто, в топ-5 самых «подешевевших» автомобилей в Карелии вошли:



— Renault Kaptur (–6,9%, до 1 489 000 руб.);



— LADA 2114 Samara (–6,9%, до 135 000 руб.);



— Skoda Fabia (–6,8%, до 465 000 руб.);



— Toyota Land Cruiser Prado (–6,7%, до 2 495 000 руб.);



— Kia Picanto (–6,7%, до 513 000 руб.).



Также в топ-10 вошли Honda Accord (-6,5%, до 690 000 рублей), Kia Rio (-6,5%, до 795 000 рублей), УАЗ 31514 (-5,9%, до 240 000 рублей), Toyota Avensis (-5,9%, до 400 000 рублей) и Hyundai Creta (-5,6%, до 1 699 000 рублей).



— Мы фиксируем снижение средней стоимости авто на вторичном рынке в России в сравнении с прошлым годом на 7,5%. При этом на протяжении всего 2025 года динамика цены была неоднородной, что было обусловлено множеством факторов, в числе которых — снижение ключевой ставки, введение новых норм таможенно-тарифного регулирования, — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Динамика средней цены зависит от изменения не только стоимости конкретной модели автомобиля, но и структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

Авито — одна из крупнейших IT-компаний в России, лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России.



