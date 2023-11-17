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Пользователи популярной платформы объявлений поделились, как безопасно совершать онлайн-покупки

Новости. Общество
00:10, 19 Ноября 2023
фото: © Depositphotos / leungchopan

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Они рассказали об инструментах, делающих покупки спокойными и комфортными.

Люди, использующие популярную платформу объявлений, поделились личным опытом и рассказали, как технологии защиты сделок помогают им чувствовать себя уверенно во время шопинга в сети, пишет 47news.ru.

Сегодня среди инструментов, делающих покупки спокойными и комфортными, — рейтинг и отзывы, Авито Доставка, защита номера, онлайн-звонки внутри приложения, безопасный чат и многие другие.

Платформа непрерывно усиливает защиту пользователей, создавая для них безопасный путь, расставляя подсказки, помогающие от момента регистрации до закрытия сделки. Этими возможностями активно пользуются и продавцы, и покупатели.

Так, 75% респондентов внутренних опросов обязательно смотрят отзывы, прежде чем принять решение о сделке, а более 90% — отдают предпочтение продавцам, в профилях которых есть значки «Документы проверены» или «Реквизиты проверены».

До 70% продавцов предпочитают общаться во внутреннем мессенджере, 40% звонков совершается онлайн внутри приложения. Более трети пользователей уже подключили двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунта.

Кроме того, авито активно информирует людей о правилах цифровой гигиены, которые нужно соблюдать для совершения безопасных сделок. Такой комплексный подход позволил за три года снизить число жалоб на небезопасное поведение пользователей на платформе в 65 раз, отметили в источнике.

 

 

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