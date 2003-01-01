Аврора, Космос: названы самые редкие имена новорожденных в Петрозаводске

В Карелии за год родились два Космоса.

Республиканский перинатальный центр Петрозаводска рассказал о самых редких именах, которые выбирают родители для новорожденных.

Среди мальчиков необычными именами стали Ильдар, Иляс, Елизар и Космос. Самые редкие имена для девочек — Аврора и Ива.

В роддоме отметили, что это уже второй мальчик в Карелии в этом году, которого назвали Космос. Мама одного из малышей в комментариях рассказала, что ласково называет сына Косей, Косечкой и Космосяном.

Ранее были названы самые популярные имена для детей в России в 2025 году. А Управление ЗАГС Республики Карелия раскрыло популярные имена 1926 года. Например, среди мальчиков часто встречались Николай и Василий, среди девочек ━ Анна и Клавдия. Из необычных имен Илиодор, Клаус, Аскольд, Жермена и Аэлита.