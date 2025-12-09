Австралия первой в мире вводит запрет на использование соцсетей подростками

Австралия стала первой в мире страной, запретившей социальные сети для лиц младше 16 лет.
Австралия стала первой страной в мире, которая ввела запрет детям младше 16 лет пользоваться соцсетями, сообщает Reuters.
Этот шаг одобрили многие родители и защитники прав детей, но подвергли критике крупные технологические компании и защитники свободы слова.
Согласно новому закону, десять крупнейших платформ, включая Instagram* и Facebook*, под угрозой штрафа в 33 млн долларов США теперь обязаны блокировать доступ детям и удалить уже существующие детские аккаунты. Оценивать возраст они будут по поведению пользователя и селфи, кроме того, проверка может включать загрузку документов, удостоверяющих личность, или привязку банковских реквизитов.
Перед вступлением закона в силу дети стали прощаться со своими подписчиками в сети и жаловаться на потерю контакта с внешним миром.
Как пишет Reuters, несколько стран дали понять, что они могут изучить или скопировать модель Австралии.
*Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
