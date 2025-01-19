Авто на повороте влетело в пропускающую пешехода машину в расширенном центре Петрозаводска

Автомобили ехали по улице «Правды» со стороны центра, а потом повернули налево на улицу Промышленная.

Столкновение произошло, когда один из участников ДТП остановился, пропуская пешехода. В это же время второй участник ДТП наехал на него сзади.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» зафиксировала момент ДТП.