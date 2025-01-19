Авто на повороте влетело в пропускающую пешехода машину в расширенном центре Петрозаводска

ДТП произошло на перекрестке улиц «Правды» и Промышленная.
О происшествии рассказали в сети, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП с участием двух автомобилей произошло в пятницу, 24 января, в 10.06 на улице «Правды» в районе пересечения с улицей Промышленная.
Автомобили ехали по улице «Правды» со стороны центра, а потом повернули налево на улицу Промышленная.
Столкновение произошло, когда один из участников ДТП остановился, пропуская пешехода. В это же время второй участник ДТП наехал на него сзади.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» зафиксировала момент ДТП.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание