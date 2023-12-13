Авто, потеряв колесо, приземлилось на крышу после кульбита в городе горняков Карелии

В Костомукше автомобиль слетел с дороги и перевернулся, спасатели ликвидировали последствия аварии.
О ДТП в Костомукше сообщили местные спасатели.
Дорожная авария произошла в четверг, 14 декабря, на шоссе Горняков. Получив сообщение о ДТП в 15.02, шесть человек на двух единицах техники пожарно-спасательного подразделения Костомукши привлекалось для ликвидации последствий ДТП. Выяснилось, что там автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
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