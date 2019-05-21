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Новости. Общество
16:50, 21 Мая 2019
фото: © ООО "Волгабас Волжский"

Автобус №5 в Петрозаводске временно изменит маршрут

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В связи с ремонтом железнодорожного переезда вблизи станции Онежский, автобусное сообщение будет организовано с разрывом маршрута, сообщили в администрации Петрозаводска.

В среду 22 мая с 12.00 до 16.00 в связи с производством ремонтных работ будет полностью перекрыто автомобильное движение через железнодорожный переезд на 393 км станции Онежский.

Движение автобусов маршрута №5 в этот промежуток времени планируется организовать с разрывом, обеспечив подъезд пассажиров с обеих сторон от переезда и сохранив бесперебойную связь пассажирского транспортного сообщения с районом Птицефабрика.

Администрация города предупреждает водителей о связанных с ремонтными работами временных затруднениях движения и просит выбирать объездные пути следования.

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