Автобус №5 в Петрозаводске временно изменит маршрут

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В связи с ремонтом железнодорожного переезда вблизи станции Онежский, автобусное сообщение будет организовано с разрывом маршрута, сообщили в администрации Петрозаводска.
В среду 22 мая с 12.00 до 16.00 в связи с производством ремонтных работ будет полностью перекрыто автомобильное движение через железнодорожный переезд на 393 км станции Онежский.
Движение автобусов маршрута №5 в этот промежуток времени планируется организовать с разрывом, обеспечив подъезд пассажиров с обеих сторон от переезда и сохранив бесперебойную связь пассажирского транспортного сообщения с районом Птицефабрика.
Администрация города предупреждает водителей о связанных с ремонтными работами временных затруднениях движения и просит выбирать объездные пути следования.
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