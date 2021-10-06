Автобус без водителя протаранил два автомобиля в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Странная авария произошла вечером на площади Гагарина: автобус без водителя врезался в припаркованные на остановке автомобили.

Вечером 5 октября в центре Петрозаводска произошла авария — автобус без водителя протаранил два припаркованных на остановке автомобиля. Инцидент произошел в 18.43 на площади Гагарина, на остановке непосредственно перед вокзалом.

Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» смонтировал один из пользователей паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, водитель припарковал автобус перед зданием вокзала и, оставив входные двери открытыми, отошел от транспортного средства. Примерно через минуту двери закрылись, и автобус начал движение задним ходом, одновременно поворачивая. На остановке он врезался в припаркованный там легковой автомобиль, который, в свою очередь, столкнулся с соседней легковушкой.