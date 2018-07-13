Автобус до Зимника изменит расписание по просьбам пассажиров

Внесены изменения в расписание движения автобусов по маршруту "Зимник - Петрозаводск", сообщили в администрации Петрозаводска.

По просьбам пассажиров скорректировано время отправления вечерних рейсов.

В сторону Зимника автобусы следуют по маршруту: "ул. Попова, конечная" (в районе д. 4 по ул. Попова, нечетная сторона) – "ТЦ Столица" (в районе д. 26 по ш. Лососинское, нечетная сторона) – "пр. Лесной" (в районе д. 27 по пр. Лесному, четная сторона) – "ул. Сыктывкарская" – "ул. Ватутина" – "Автовокзал" – "пл. Гагарина" (у здания вокзала) – "ул. Еремеева" – "ул. Московская" - ДК "Строитель" – "ДСК" – "Зимник";

- в сторону к/ст. Древлянка – в обратном порядке. Остановки по требованию производятся только на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта на маршруте.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте Администрации Петрозаводска в разделе “Транспорт".