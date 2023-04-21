Автобус до Зимника в Петрозаводске будет ездить по новому маршруту

Стартовать новый маршрут на Зимник будет с пятой Древлянки, сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный».

В «Реестр муниципальных регулярных перевозок Петрозаводского городского округа» внесен новый автобусный маршрут № 23 «ул. Защитников Донбасса - Зимник».



То есть, стартовать новый маршрут будет с пятой Древлянки. Предыдущий, до Соломенного, из указанного реестра исключили.



По версии администраторов паблика «Петрозаводск транспортный», возможно, первые автобусы по маршруту №23 пойдут в начале июля. Стоимость проезда установили еще в конце апреля: 125 рублей.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что дорожники внесут коррективы в работу пригородных автобусов Петрозаводска.