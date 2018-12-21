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Новости. Общество
12:47, 21 Декабря 2018
фото: elaigu.ru / Газета Пряжинского национального района Республики Карелия

Автобус две недели не возит детей из поселка Карелии в школу из-за отсутствия денег

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Жители поселка Матросы сообщили Парфенчикову, что из-за отсутствия денег на бензин перестал ходить школьный автобус, поэтому дети более двух недель не посещают школу.

В паблике "Открытые обращения к Артуру Парфенчикову" жители поселка Матросы опубликовали обращение, где просят главу Карелии помочь их детям добраться до школы.

"Вас беспокоят жители поселка Матросы, - написано в обращении, - помогите нам решить вопрос со школьным автобусом. Около двух недель школьный автобус не возит детей в школу в Больничный городок и в поселок Пряжу. Нам пояснили, что нет финансирования на топливо. Рейсовые автобусы ездят не всегда, маршрутка не всегда возьмет, так как утром переполнена, плюс погодные условия. Дети мерзнут на остановках, потом болеют. Детям надо учиться, на носу ЕГЭ, пропускаются консультации, уроки".

Авторы обращения отметили, что просили помощи в Пряжинской администрации, но там не нашли поддержки.

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Комментарии

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Жуков
2018-12-21 13:37:15
Чиновников на маршрутки , а ведомственные машины детям. Поступок настоящего Губернатора.
Изя
2018-12-21 13:25:47
Между посёлками и районными центрами автобусного движения практически не осталось . Доработались ?
Leopol'd
2018-12-21 13:21:57
Второй этап оптимизации!
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