Автобус из Медвежьегорска до деревни Сельги запустят по требованию прокуратуры

Автобусное сообщение между деревней Сельги и Медвежьегорском откроется после вмешательства местной прокуратуры.
В течение шести ближайших месяцев между Медвежьегорском и деревней Сельги Паданского поселения начнёт курсировать пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Расстояние между населёнными пунктами составляет 113 километров, однако существующий муниципальный транспорт не заезжает на территорию деревни.
— Действуя в защиту прав граждан, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на районную администрацию обязанности организовать транспортное обслуживание населения деревни Сельги, — пояснили в надзорном органе.
Как рассказали «Столице на Онего» в Отделе социально-экономического развития администрации Медвежьегорского района, по состоянию на 6 ноября 2025 года в деревне Сельги зарегистрировано 48 человек, однако фактически там проживает менее 20 человек.
Ранее стало известно, что запуск автобусного рейса между посёлком Валдай и Сегежей, который должен был состояться вчера, 5 ноября, отложили до 14 ноября в связи со сменой перевозчика.