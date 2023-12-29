Автобус из Петрозаводска не будет ходить в один из поселков на юге Карелии

В январе отменили рейсы из Петрозаводска в один из поселков Питкярантского района.
Автовокзал Петрозаводска со ссылкой на информацию перевозчика ООО «Петротранспорт» сообщил об отмене рейсов.
Так, что с 9 по 31 января рейсы по маршруту № 518 «Петрозаводск — Салми» отправлением в 11.00 часов выполняться не будут.
Связаться с перевозчиком можно по электронной почте petrotransport@mail.ru.
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