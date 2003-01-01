Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

Автобус от Костомукши до Кимасозеро отенен из-за убыточности направления.

О том, что автобус из Костомукши в деревню Кимасозеро больше не будет ходить, сообщили в официальном паблике города в соцсетях.

— По информации от МУП «Автотранспорт» с 5 сентября прекращаются регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Костомукша-Кимасозеро» в связи с признанием маршрута убыточным, — говорится в сообщении.

Ранее новый автобус приобрели для поселка Валдай. До этого времени рейс не раз отменялся из-за поломки старого автобуса. Жители добивались его больше двух лет.