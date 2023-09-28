Автобус перестанет ходить из райцентра на берега крупнейшей реки Карелии

Власти Пудожского района объявили об отмене рейса.

В официальном паблике Пудожского района сообщили о временной отмене рейса между районным центром и одной из деревень на Водле.

Со 2 октября приостанавливается выполнение рейса по маршруту Пудож — деревня Харловская на осенне-зимний период.

Напомним, с 1 октября будет увеличена стоимость проезда в автобусах по маршрутам из Петрозаводска.