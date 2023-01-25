Автобус протащил перед собой легковушку после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Дорожная авария с участием пригородного автобуса произошло на кольце в центре Петрозаводска.

В пятницу, 27 января, в 11.09 произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Машины столкнулись на пересечении набережной Варкауса и улицам Кирова, Ленинградская, Михаила Иссерсона.



После столкновения автобус несколько метров протащил перед собой легковой автомобиль.



Видеорегистратор очевидца и видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели инцидент, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».



О пострадавших не сообщается.