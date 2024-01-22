Автобус с детьми перевернулся по соседству с Карелией

На автодороге в Выборгском районе Ленобласти перевернулся школьный автобус.

Как пишет «Коммерсантъ», 24 января, в 08.50 на автодороге Пески — Сосново — Подгорье в Выборгском районе Ленобласти 38-летний водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.



В результате машина съехала в кювет и перевернулась набок.

В салоне автобуса в момент аварии находились восемь детей. Уточняется, что никто из них не пострадал.



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.

Собственные проверки инициировали Следственный комитет и прокуратура по Ленинградской области.









