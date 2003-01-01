Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

«Газель», в салоне которой находились школьники, попала в ДТП.

Сегодня утром, 21 декабря, на 102 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и съехал в кювет, сообщили в МЧС по региону.

— Информация о пострадавших не поступала. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ, — уточнили в ведомстве.

Как пишет издание «47news», в салоне автобуса находились семеро школьников, которые вместе с сопровождающим ехали на соревнования по единоборствам.

