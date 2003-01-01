РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10

Артур Парфенчиков и Владислав Третьяк открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте

19:00

Плюсовая температура: прогноз погоды на 21 декабря

18:00

Ночью автомобиль врезался в опору ЛЭП в Петрозаводске

17:00

«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

16:01

В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

15:30

Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

14:18

«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

13:30

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10
Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»
Сегодня 15:38 Дорожная хроника
Поделиться

«Газель», в салоне которой находились школьники, попала в ДТП.

фото: © МЧС по Ленинградской области

Сегодня утром, 21 декабря, на 102 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и съехал в кювет, сообщили в МЧС по региону.

— Информация о пострадавших не поступала. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ, — уточнили в ведомстве.

Как пишет издание «47news», в салоне автобуса находились семеро школьников, которые вместе с сопровождающим ехали на соревнования по единоборствам.

Ранее мы писали, что на трассе в Прионежском районе Карелии столкнулись грузовик «КамАЗ», микроавтобус и легковой автомобиль. После удара автобус оказался в кювете. На месте аварии работали пожарные.

Обсудить (0) в ленту
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение