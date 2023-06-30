Автобус с людьми перевернулся на юге Карелии

В Лахденпохском районе перевернулся автобус, в котором находилось 40 человек.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о ДТП в Лахденпохском районе республики.

Там на дороге между поселком Куркиеки и островом Койонсаари перевернулся автобус.

На момент аварии, по информации министра, там находилось 40 человек. Четверо пострадавших были осмотрены медиками.

На месте работают экстренные службы.