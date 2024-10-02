Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком по соседству с Карелией

В Санкт-Петербурге маршрутный автобус провалился в яму с кипятком.

Автобус в Санкт-Петербурге задним колесом провалился в яму в асфальте, пассажиры не пострадали, пишут РИА Новости со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Инцидент произошел в пятницу, 18 октября, на Кронштадтской улице. По данным местных СМИ, автобус задним колесом провалился в яму в асфальте из-за прорыва трубы с горячей водой.