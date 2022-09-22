Автобус с туристами попал в ДТП в Карелии

В Лахденпохском районе автобус с туристами съехал в кювет.

О ДТП с туристическим автобусом на своей странице в соцсети сообщает местный депутат Анна Чекконен.

«На дороге Терву - Вятиккя (1 км от Терву) съехал с дороги туристический автобус. По удачному стечению обстоятельств, обошлось без пострадавших. Гости Карелии отделались легким испугом и своим ходом (пешком) пошли на о.Койонсаари", - написала депутат.

Народный избранник отмечает, что, по словам Минтранса Карелии, движение автотранспорта от п. Пелтола до п. Вятиккя и на о.Койонсаари осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Карелия «Подъезд к п.Терву» и «Терву – Вятиккя». Работы по содержанию данных автодорог проводятся круглогодично, в соответствии с заключенным государственным контрактом, хотя у жителей перечисленных населенных пунктов, по содержанию данной дороги есть много вопросов.

"Для разгрузки данной дороги надо брать на баланс республики автодорогу от п. Пелтола до п. Вятиккя протяженностью 3 км, которая состоит из двух участков: 1,1 км – автомобильная дорога регионального значения, 1,9 км – бесхозяйная автомобильная дорога. Дорога Пелтола - Вятиккя разгрузит поток автомобилей через поселок Терву. Жители Терву задыхаются от автомобильной пыли, а дорога Пелтола - Вятиккя не проходит через населенные пункты. И все будут благодарны возможности проехать этой короткой дорогой", - объяснила Анна Чекконен.

Также депутат отметила, что том участке дороги, где автобус попал в ДТП, нет мобильной связи, вызвать МЧС для водителя было невозможно. Помощь оказали местные жители.