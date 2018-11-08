Автобус сбил мужа Елены Малышевой

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Игорь Малышев находится под пристальным наблюдением врачей.
Инцидент произошел шестого ноября, пишет StarHit. По предварительным данным, у Игоря Малышева диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
В настоящий момент Малышев находится под наблюдением врачей. Что касается ДТП, то в этом вопросе разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Пока Малышева никак не комментирует произошедшее. Известно, что сейчас она находится на съемках. Напомним, Игорь Малышев, как и его известная супруга, посвятил свою жизнь медицине.
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