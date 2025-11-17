На автодороге в Лоухском районе рейсовый автобус съехал в кювет.
Сегодня, 18 ноября, в 07:55 на подъезде к посёлку Чупа Лоухского района рейсовый автобус съехал в левый по ходу движения кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
— В результате ДТП травмирован водитель 1965 г. р. и два пассажира: женщина 1987 г. р. и ребёнок дошкольного возраста, — написали там.
Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, в настоящее время судьба пострадавших остаётся неизвестной. Правоохранители устанаваливают обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что в Питкярантском районе во время движения по встречной полосе автомобиль ВАЗ-2106 столкнуся с грузовиком Volvo и опрокинулся в кювет.