Автобус съехал в кювет на севере Карелии — есть пострадавшие
Сегодня 11:53
На автодороге в Лоухском районе рейсовый автобус съехал в кювет.

фото: © ГАИ по Карелии

Сегодня, 18 ноября, в 07:55 на подъезде к посёлку Чупа Лоухского района рейсовый автобус съехал в левый по ходу движения кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

— В результате ДТП травмирован водитель 1965 г. р. и два пассажира: женщина 1987 г. р. и ребёнок дошкольного возраста, — написали там.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, в настоящее время судьба пострадавших остаётся неизвестной. Правоохранители устанаваливают обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Питкярантском районе во время движения по встречной полосе автомобиль ВАЗ-2106 столкнуся с грузовиком Volvo и опрокинулся в кювет.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
