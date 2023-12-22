Автобус толкнул на «встречку» сломавшийся трактор в соседнем с Карелией регионе

Необычное ДТП произошло в Ленобласти.

Видео появилось в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

«Такого ДТП ещё точно не было!» — написали в сети.



В процессе неравной борьбы со снегом вышла из строя современная подготовленная техника — трактор. Чтобы отправить трактор в ремонт, изобретательные сотрудники начали его толкать другим трактором, сообщили в паблике.

Однако на повороте к улице Свободы что-то пошло не так и гребло трактора слегка развернуло в сторону бирюзового автобуса. Водитель автобуса отчаянно и экстренно тормозил, но столкновения избежать не удалось. В итоге, как рассказали авторы публикации, и автобус тоже придал незначительное ускорение трактору в сторону ремзоны.



«Шёл 22-й день зимы. Коммунальщики выживали как могли», — добавили авторы-юмористы.